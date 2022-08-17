В Уфе водитель «Нивы» устроил погоню с ГИБДД и стрельбой

фото: МВД РБ

В Уфе минувшей ночью 17 августа водитель за рулем «Нивы» устроил погоню с ГИБДД. Сотрудникам дорожной полиции пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Инспекторы приметили внедорожник на улице Маршала Жукова. Они подали водителю сигнал об остановке, но тот их проигнорировал и продолжил движение. Тогда полицейские стали его преследовать. Пытаясь скрыться, мужчина неоднократно нарушил правила дорожного движения. Во время погони один из сотрудников ГИБДД сначала выстрелил в воздух, а затем по колесам «Нивы».

Когда водитель остановился, полицейские требовали от него выйти из машины, однако он продолжал там сидеть, несмотря на предупреждения и угрозы применения оружия со стороны сотрудников. После нескольких минут безуспешных переговоров злоумышленник вновь вжал педаль газа в пол. Преследование продолжилось, пока на улице Макарова нарушитель наконец не был задержан.

У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Проверяться на алкотестере он отказывался, требуя то сменить трубочку на устройстве, то предоставить ему очки.

Против водителя составили шесть административных протоколов. Его машину изъяли и поместили на спецстоянку.