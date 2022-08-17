В Башкирии до конца рабочей недели сохранится теплая погода

В четверг и пятницу, 18 и 19 августа, в регионе обойдется без осадков. Ночью столбики термометров упадут до +8, +13°. Днем солнце прогреет воздух до +22, +27°

В Башкирии до конца рабочей недели сохранится теплая и сухая погода. Об этом говорят данные Башгидрометцентра.

Сегодня днем, 17 августа, температура воздуха поднимется до +24, +29°. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный.

В четверг и пятницу, 18 и 19 августа, в регионе обойдется без осадков. Ночью столбики термометров упадут до +8, +13° (местами похолодает до +3°). Днем солнце прогреет воздух до +22, +27°. Ветер сохранит восточное направление и преимущественно будет слабым.