Суд вынес приговор девушке из Башкирии, которая «развела» 67 мужчин на 2,3 млн рублей

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Суд в Норильске вынес приговор 22-летней жительнице башкирского города Стерлитамака, которая под предлогом оплаты похорон умершей бабушки похитила у 67 мужчин со всей страны 2,3 млн рублей. Об этом 16 августа сообщило МВД Медиа.

С октября 2019 по апрель 2021 года девушка с нескольких аккаунтов в соцсетях знакомилась с мужчинами. Во время общения она говорила им о смерти своей бабушки и просила деньги в долг на оплату ее похорон. Некоторым собеседникам мошенница в качестве доказательства высылала фотографию на фоне постели с лежащим человеком, прикрытым белой простынёй (снимок, к слову, действительно был сделан с бабушкой – но она просто спала). Мужчины охотно переводили новой подруге разные суммы.

Получив деньги, девушка просила еще: на дорогу, для поездки в город для личного знакомства с жертвами. Когда собеседники просили ее вернуть долг, она их блокировала. Злоумышленница общалась только с теми, кто продолжал ей переводить средства.

– Путем обмана осужденной удалось похитить денежные средства у мужчин из более чем 20 регионов страны. Сильнее всех пострадал 28-летний житель Татарстана: за пять месяцев он совершил 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний норильчанин в течение месяца сделал 13 переводов на сумму почти 237 тысяч, двое его земляков перевели девушке 162 тысячи рублей, – передали в МВД.

Следователи оценили общий ущерб потерпевшим почти в 2,3 млн рублей. В ходе обысков полиция нашла у аферистки только 1,25 млн.

МВД возбудило против девушки 67 уголовных дел о мошенничестве. Все они были объединены в одно производство.

Суд приговорил злоумышленницу к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.