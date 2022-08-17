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Происшествия17 августа 2022 4:42

В Башкирии 15-летний подросток угнал Hyundai Accent у родственника и погиб в ДТП

Авария с летальным исходом произошло в Давлекановском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Давлекановском районе Башкирии 15-летний подросток угнал иномарку у родственника и разбился на ней насмерть. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла 17 августа около шести часов утра. На втором километре автодороги Поляковка-Черниговка юноша за рулем Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в правый кювет. Там машина опрокинулась. Подросток от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.

– Со слов родственника, владельца автомобиля, племянник забрал ключи и уехал без его разрешения, – передали в дорожной полиции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Они выясняются обстоятельства инцидента.