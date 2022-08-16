К девяти садовым товариществам в Уфе отремонтируют дороги

Будут восстановлены пути к садам «Проектировщик», «Вишенка», «Зинина поляна» в Октябрьском районе, «Электроаппарат пл.1», «Электроаппарат пл.2», «Буровик», «Тополек», «Дубки» в Демском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе отремонтируют дороги к 9 СНТ, сообщили в администрации города. Будут восстановлены пути к садам «Проектировщик», «Вишенка», «Зинина поляна» в Октябрьском районе, «Электроаппарат пл.1», «Электроаппарат пл.2», «Буровик», «Тополек», «Дубки» в Демском районе.

Вскоре пройдет конкурс, в котором определяет подрядчика, и дорогу обновят до конца года. Отметим, что ранее Радий Хабиров у себя на странице объявил, что на ремонт к СНТ будут использованы средства, выделенные на поддержку садоводов. Всего их 100 млн, и 50 из них уйдут на восстановление и обустройство дорог.