В Башкирии в одном из районов назначен новый глава ГИБДД

У Рузиля Зарипова несколько наград МВД России – «За отличие в службе» трех степеней, нагрудными знаками «За верность долгу» и «За отличие в борьбе с преступностью».

Накануне приказом министра внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенанта полиции Романа Деева на должность начальника ГИБДД по Кушнаренковскому району назначили капитана полиции Рузиля Зарипова. Об этом сообщил Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Известно, что новый начальник ГИБДД района родился и вырос в Кушнаренково. Служит с 2000 года, в 2007 году получил высшее образование в Уфимском юридическом институте МВД России. До того, как занять место главы ГИБДД района, работал инспектором ДПС.

У Рузиля Зарипова несколько наград МВД России – «За отличие в службе» трех степеней, нагрудными знаками «За верность долгу» и «За отличие в борьбе с преступностью». У полицейского есть семья – жена и трое детей.