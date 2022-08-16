Госдума рассмотрит законопроект Курултая Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума России рассмотрит законопроект башкирского парламента о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей и подростков Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Госдума России рассмотрит законопроект башкирского парламента о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей и подростков. Инициатива получила единогласную поддержку Совета законодателей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Если предложенная республикой норма будет одобрена, то пропаганда добровольного отказа от рождения детей и идеологии бездетности будет внесена в перечень информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних. Как отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев, установки чайлдфри «без критического восприятия могут сформировать у детей искаженные установки на будущее».

– Распространение идеологии «чайлдфри» противоречит государственной политике нашей страны, базирующейся на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства, – заключил Толкачев.

Законопроект, по словам спикера, «очень важен для воспитания подрастающего поколения». Он добавил, что инициатива прошла «необходимые согласования», и выразил надежу на ее «скорейшее принятие».