Главным гаишником по Нефтекамску назначен Вадим Щекатуров

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Накануне глава МВД по Башкирии Роман Деев подписал приказ о назначении на должность начальника отделения ГИБДД по Нефтекамску Вадима Щекатурова. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Вадим Щекатуров родился в 1984 году в Уфе, имеет звание подполковника полиции, награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» трех степеней. Службу в правоохранительных органах начал в 2001 году, а в 2003- окончил юридический институт МВД. Долгое время работал в Калтасинском районе, дослужился до замначальника районного отдела по охране общественного порядка. Вадим Щекатуров женат, вместе с супругой они воспитывают сына.