На разработку документации для строительства трассы М-7 в Башкирии выделили 546 млн рублей

На разработку документации для строительства и реконструкции участка трассы М-7 от Татарстана до башкирского города Дюртюли выделено 546 млн рублей

На разработку документации, создание геодезической основы и кадастровые работы для строительства и реконструкции участка трассы М-7 от Татарстана до башкирского города Дюртюли выделено 546 млн рублей. Тендер, объявленный «Федеральным управлением автомобильных дорог «Приуралье», опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию на участке со 1169 по 1231 километр трассы М-7 – в обход сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Согласно техзаданию в тендере на строительство дороги, длина нового участка составит 65 километров. Проезжая часть будет разделена на четыре полосы по 3,75 метра каждая с расчетной скоростью до 120 километров в час.