В Башкирии из-за взрывных работ на два часа перекроют участок трассы Магнитогорск-Ира

В Баймаксом районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на два часа перекроют двухкилометровый участок трассы Магнитогорск-Ира Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сегодня, 15 августа, в Баймаксом районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на два часа перекроют двухкилометровый участок трассы Магнитогорск-Ира. Об этом предупредили в региональном Минтрансе.

Как пояснили в ведомстве, с 15:00 до 17:00 движение автомобилей будет закрыто на отрезке трассы с 87 по 89 километр. Минтранс Башкирии попросил водителей быть внимательными и осторожными.

Схема перекрытия и объезда // фото: Минтранс РБ

Участок автодороги, который планируется перекрыть, располагается в пригороде Сибая, рядом с деревней Калинино. Для объезда водители могут использовать дорогу через местные сады.