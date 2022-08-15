фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал районы Башкирии, которые намолотили больше всего зерна в 2022 году. Руководитель региона поделился статистикой в своих соцтсетях 15 августа.

– В Стерлитамакском районе намолотили более 100 тысяч тонн зерна, в Илишевском – около 70 тысяч тонн. Также стерлитамакские хозяйства показывают и лучшую урожайность - с каждого гектара здесь собирают более 47 центнеров зерна, – передал Хабиров.

Он добавил, что к 15 августа хлеборобы республики собрали первый миллион тонн зерна, обмолочено при этом меньше пятой части всех полей. По словам главы Башкирии, текущий год «выдался урожайным» – причем не только в традиционно хлебородных зонах, но и в Зауралье и северной лесостепи.