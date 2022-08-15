Житель Башкирии поджег дом, в котором находились его бывшая и два ее ребенка

фото: МВД РБ

В башкирском селе Месягутово в Дуванском районе 38-летний местный житель поджег дом, в котором находились его бывшая сожительница и два ее малолетних ребенка. Против мужчины возбудили уголовные дела о покушении на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом 15 августа сообщили в региональных СК и МВД.

Инцидент произошел в четверг, 11 августа. Утром пьяный обвиняемый приехал домой к 41-летней бывшей на такси и попросил ее заплатить водителю за поездку, но та отказалась. После этого между парой завязалась ссора. Женщина потребовала от экс-возлюбленного забрать вещи и уехать, а 12-летнюю дочь попросила вызвать полицию. В этот момент в доме также находился 8-летний брат девочки.

– Мужчина вышел из дома, но тут же вернулся с канистрой бензина. С криками: «Я вас всех убью!» - подозреваемый начал разбрызгивать горючую жидкость по кухне. Хозяйке бензин попал в глаза, а дочке на руку. Пока женщина промывала глаза, бывший сожитель спичкой поджег бензин и убежал, – передали в МВД.

Мать смогла быстро вывести из горящего дома своих детей и выйти сама, однако ее дочери был причинен ожог руки – девочку доставили в больницу. Пожар ликвидировали, но часть дома и находящиеся внутри вещи были повреждены огнем

Вскоре мужчину задержали полицейские. Во время допроса он заявил, что не хотел никого убивать. Сейчас с ним работают следователи. На время разбирательства обвиняемый будет находиться под стражей.