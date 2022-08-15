В нежилом сгоревшем доме в Башкирии обнаружили труп мужчины

фото: МЧС РБ

При пожаре в нежилом доме в селе Самарском Хайбуллинского района Башкирии ночью 15 августа погиб мужчина. Инцидент произошел по улице Заки Валиди. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 1:49. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также местная добровольная пожарная команда.

– Пожар произошел в нежилом бревенчатом доме размером 9х8 м. Открытое горение ликвидировано в 02:36. К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина, – передали в экстренном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.