За день 14 августа в реках Башкирии утонули три человека

В реке Ик утонул 52-летний местный житель. По словам очевидцев, он купался в пьяном состоянии. Сегодня водолазы будут искать его тело.

В реках Башкирии за день 14 августа утонули три человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

В Гафурийском районе очевидцы достали из реки Усолки рядом с поселком Заречный тело 39-летнего мужчины. Некоторое время спустя из реки Инзер в Архангельском районе был извлечен еще один утонувший мужчина – его личность устанавливается. Оба трупа переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Третий несчастный случай на воде произошел в городе Октябрьском. Там в реке Ик утонул 52-летний местный житель. По словам очевидцев, он купался в пьяном состоянии в необорудованном месте. Сегодня, 15 августа, водолазы аварийно-спасательной службы будут искать его тело.