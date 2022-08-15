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Происшествия15 августа 2022 4:51

За день 14 августа в реках Башкирии утонули три человека

Тело одного из погибших еще не найдено
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В реке Ик утонул 52-летний местный житель. По словам очевидцев, он купался в пьяном состоянии. Сегодня водолазы будут искать его тело.

В реке Ик утонул 52-летний местный житель. По словам очевидцев, он купался в пьяном состоянии. Сегодня водолазы будут искать его тело.

В реках Башкирии за день 14 августа утонули три человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

В Гафурийском районе очевидцы достали из реки Усолки рядом с поселком Заречный тело 39-летнего мужчины. Некоторое время спустя из реки Инзер в Архангельском районе был извлечен еще один утонувший мужчина – его личность устанавливается. Оба трупа переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Третий несчастный случай на воде произошел в городе Октябрьском. Там в реке Ик утонул 52-летний местный житель. По словам очевидцев, он купался в пьяном состоянии в необорудованном месте. Сегодня, 15 августа, водолазы аварийно-спасательной службы будут искать его тело.