В Башкирии мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день ограбил магазин и ранил продавщицу

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Туймазы 36-летний мужчина, освободившись из места лишения свободы, в тот же день совершил разбой. О преступлении рассказала пресс-служба республиканского МВД.

Сообщается, что подозреваемый зашел в магазин и, притворившись покупателем, попросил показать ему мобильный телефон. Продавщица его проконсультировала, а затем он попросил продемонстрировать ему еще один мобильник. 34-летняя женщина только отошла товарной к полке, как вдруг к ней с ножом подошел злоумышленник.

Испугавшись, продавщица попыталась сопротивляться нападению, но тщетно. Под угрозой расправы разбойник забрал из кассы четыре тысячи рублей и два смартфона, а затем скрылся.

Полицейские задержали ранее судимого жителя Туймазов на автовокзале города Октябрьский. В отделении он во всем сознался. Мужчина рассказал, что освободившись из заключения и вернувшись на родину, не знал, где раздобыть средств для дальнейшего существования, и потому и пошел на разбой.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело статье за разбой с применением оружия. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.