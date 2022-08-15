Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 14 августа, в Уфе из-за аварии остались без воды жители частного сектора. О произошедшем рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Сообщается, что возле дома №175 на улице Чернышевского случилась утечка из земли. В связи с этим специалистам для ее ликвидации пришлось отключить водоснабжение.

Таким образом, без холодной воды остались частные дома №175, 175а, 175б на улице Чернышевского, а также следующие три здания: Чернышевского, 202/1, Чернышевского 175/1 и проспект Салавата Юлаева, 45.