Хабиров прокомментировал высокие темпы роста ввода жилья в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал высокие темпы роста ввода жилья в республике.

По словам руководителя региона, что в 2021 году Башкирии заняла второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое в России по объему введенных жилых квадратных метров. Результат составил 2,9 миллионов «квадратов».

В нынешнем году, по данным властей, стали даже выше, за первые шесть месяцев 2022-го введено 1,5 миллиона квадратных метров. Хабиров отмечает, что «это не цифры ради цифр», поскольку, как он утверждает, строительная сфера в Башкирии развивается, что является «одним из важнейших показателей состояния экономики».