В Башкирии две девочки испугались змеи и чуть не утонули

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 14 августа, в Салаватском районе Башкирии чуть не утонули две несовершеннолетние. О происшествии рассказал глава регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

В селе Малояз девочки 13 и 14 лет во время купания увидели в воде змею, испугались и со страху заплыли на другой берег. Подростки начали звать на помощь, и, счастью, их услышали спасатели, которые и вызволили детей обратно.

Фарит Гумеров настоятельно порекомендовал родителям, перед тем, как пойти с ребенком на водоем рассказать ему о базовых правилах безопасности.

– Главное – не оставляйте своих детей без внимания даже на секунду! – добавил глава Госкомитета по ЧС.

Чиновник также подчеркнул, что с начала 2022 года в Башкирии утонуло восемь детей. В подавляющем большинстве подобных случаев дети были без присмотра со стороны взрослых.