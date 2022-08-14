Радий Хабиров рассказал, кто сделал из него мужчину

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, на кого хочет стать похожим. Пост о собственном примере для подражания руководитель республики опубликовал на своей личной странице в социальных сетях, сопроводив текст трогательной совместной фотографией с тренером.

Хабиров поведал, как в молодости был «лопоухим и худым пацаном», но его тренеры «сделали из него мужчину». Как также поделился глава Башкирии, он как воспитанник «этих самых крутых мужиков на свете», старается быть похожим на них.

Напомним, Радий Хабиров часто радует посетителей своей личной страницы в соцсетях трогательными постами. Например, в прошлом году он рассказал о том, как познакомился со своей супругой Каринэ.