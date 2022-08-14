В Уфе парень повис на заборе, когда возвращался со свадьбы

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 14 августа, в Уфе молодой парень застрял ногой в заборе, когда возвращался со свадьбы. Об инциденте рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

21-летний уфимец возвращался домой со свадьбы. Он решил сократить дорогу, и для этого попытался перемахнуть металлический забор. Однако его соскользнула и наткнулась прямо на торчавший штырь.

Обнаружила бедолагу его мама. Перед инцидентом он позвонил ей и сказал что вот-вот вернется. Не дождавшись сына и почувствовав неладное, женщина отправилась на поиски, и нашла молодого человека повисшим на заборе с раненой ногой.

Сотрудники поисково-спасательного отряда уфимского УГЗ распилили штырь, и после этого молодым человеком занялись медики скорой помощи.