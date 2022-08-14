В Башкирии завершились поиски 4-летнего мальчика

Фото: Соцсети

Сегодня, 14 августа, в Иглинском районе Башкирии завершились поиски четырехлетнего ребенка. Об этом рассказали волонтеры региональной общественной организации «Поиск детей – Иглино».

Сообщение о пропаже мальчика было опубликовано около полудня. Сообщалось, что в последний раз малыша видели утром, играющим во дворе. После этого о его местонахождении стало неизвестно.

Однако не успело пройти и 20 минут после публикации сообщения о розыске мальчика, как добровольцы организации сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найден, жив. Найден добровольцами! Спасибо огромное, ребят! – написали волонтеры.