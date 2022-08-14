В Башкирии насмерть разбился 73-летний водитель Chevrolet Niva

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня около полудня, 14 августа в Кармаскалинском районе Башкирии в ДТП погиб пожилой мужчина и пострадала женщина. О происшествии рассказал глава республиканкой ГИБДД Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась на пятом километре дороги Адзитарово-Бузовьязы. Chevrolet Niva, управляемая 73-летним мужчиной, вылетела в кювет и перевернулась. Водитель от полученных увечий скончался на месте. Серьезные увечья получила 51-летняя пассажирка «Нивы», ее госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.