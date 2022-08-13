В Башкирии простятся с контрактником Вадимом Хиляжевым, погибшем в СВО на Украине

Фото: администрация Белокатайского района Башкирии

Накануне глава Белокатайского района Башкирии Масхут Минигалин сообщил в своих социальных сетях о гибели своего земляка Вадима Хиляжева. Молодой человек был военнослужащим контрактной службы и погиб во время специальной военной операции на Украине.

- Вадим всегда был активным помощником, хорошим сыном, братом, другом, товарищем. Скромный, ответственный, добрый, отзывчивый. Именно таким он и останется в сердцах родных и близких, - написал глава Белокатайского района Башкирии.

Церемония прощания с Вадимом Хиляжевым пройдет завтра, 14 августа, в 11:00 на площади районного Дворца культуры, сообщили в администрации Белокатайского района республики.