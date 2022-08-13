В Башкирии 11-летняя девочка спасла из пожара троих младших сестер

Фото: МЧС по РБ

Рано утром 13 августа в диспетчерскую поступило сообщение о том, что в доме по улице Бульварной в Ишимбае горит квартира. Прибывшие на место сотрудники МЧС и пожарной охраны обнаружили валящий черный дым из окон квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. Из опасной зоны спасли 14 человек, в том числе двоих детей, а всего из дома эвакуировали 30 человек, среди них 10 детей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожар был ликвидирован уже в 8 часов утра. В результате пожара пострадала 11-летняя девочка, которая, к тому же, оказалась юной героиней. Как выяснилось, пожар начался под утро в квартире, где живет многодетная семья с шестью детьми. Мать семейства оставила их на попечении бабушки, которая живет в соседней квартире. Пожар начался, когда они спали одни дома.

Когда в квартире начался пожар, самая старшая из девочек проснулась от шума пожарного извещателя и почувствовала запах дыма. Не растерявшись, она разбудила троих младших сестер и вывела их из горящей квартиры. Сама школьница пострадала при пожаре и была доставлена в городскую детскую больницу Ишимбая.