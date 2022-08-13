Жители города в Башкирии пожаловались на опасную детскую площадку

Фото: vk.com/poddallas

На днях жители города Давлеканово пожаловались на «последствия» ремонта на одной из детских площадок во дворах. Жители сняли на фото и выложили в соцсети снимок площадки и указали, что там посреди покрытия торчит железка.

- Сказали то что должны были быть там качели, но качели так и не поставили. Все до сих пор с кем-то судятся уже на протяжении года, дети маленькие от 2 до 8 лет, падают на него и ударяются. Ждут наверно, когда произойдет несчастный случай, - пишут местные жители в одном из городских сообществ.

На фото видно, что прямо на детской площадке действительно торчит железный штырь. Горожане потребовали от чиновников спилить опасную железку, либо все-таки установить качели, как задумывалось изначально.