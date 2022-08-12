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Общество12 августа 2022 12:18

В Уфе хирурги провели уникальные для страны детские пластические операции

Особо сложные хейлоринопластические операции стали делать в башкирской столице с 2018 года
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Уфе хирурги провели уникальные для страны пластические операции. Недавно в башкирской столице прошел мастер-класс специалистов отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской детской клинической больницы, в ходе которого были прооперированы два подростка. Мероприятие посетили и врачи из Москвы.

Как утверждает завотделением РДКБ Хадьятулло Аюбов, столичные специалисты были приятное удивлены успехами уфимских коллег.

– Эти операции очень сложные, они мало кому удаются в целом по стране. Мы освоили их в 2018 году и с тех пор широко практикуем, — цитирует хирурга газета «Республика Башкортостан».

В отделении челюстно-лицевой хирургии работают семь хирургов, в 2021 году им было прооперировано 960 пациентов.