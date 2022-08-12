В Башкирии девочка едва не обгорела, спасая любимого кота из горящего дома

Фото: Рустем АХУНОВ

Юная жительница Башкирии рискнула жизнью и едва не обгорела, спасая любимого кота из горящего дома. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, около 14.55 поступило сообщение, что в селе Месягутово Дуванского района на улице Красный берег горит жилой бревенчатый дом. На место происшествия немедленно выехали пожарные и другие экстренные службы. Довольно быстро спасателям удалось локализовать, а потом и вовсе потушить пламя.

Как выяснилось, во время пожара пострадала 16-летняя девочка, которая отважно бросилась в полыхающий дом, чтобы вытащить кота. Подросток получила небольшие ожоги правого предплечья, но после осмотра медиками ее отпустили.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.