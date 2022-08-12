В Уфе по вине лишенного прав за пьяную езду водителя три человека попали в больницу

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера утром, 11 августа, в Кировском районе Уфы случилась авария, в которой пострадало три человека. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

ДТП случилось на улице Заки Валиди. 29-летний мужчина за рулем Mercedes Benz, совершая разворот, столкнулся со встречной Kia Rio. В результате сулчивегося пострадали три пассажира «Рио», они получили различные травмы. Их отвезли в медчреждение, и после оказания помощи отпустили.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель «Мерседеса» были лишен прав еще два года назад за вождение в нетрезвом виде. К слову, молодой человек после ДТП отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также установлено, что автомобиль, которым он управлял, не был зарегистрирован в установленном порядке.

За правонарушения в отношении водителя составлены административные материалы. Помимо прочего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. По факту случившегося в настоящее время ведется расследование.