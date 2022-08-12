Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии значительно упали цены на овощи. Это следует из данных опубликованных аналитиками Башстата.

По данным специалистов, средняя цена белокочанной капусты за килограмм сейчас составляет 21,87 рубля, хотя годом ранее она достигала 41,3 рубля. Стала дешевле по сравнению с прошлым годом и морковь: 2022 год – 44,27 рубля, 2021 – 54,26 рубля.

Такая же ситуация и со свеклой. Ее средняя стоимость в прошлом году была 49,94 рубля, а сейчас она упала 35,5 рубля.

Обратная ситуация сложилась с огурцами. Если сейчас их средняя цена за один килограмм составляет 62,28 рубля, то годом раньше она была ощутимо ниже – 47,7.