В Башкирии в 2022 году отремонтируют 77 дорог к СНТ

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В Башкирии в 2022 году отремонтируют почти 80 дорог к садовым товариществам. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, решение о строительстве и восстановлении подъездных дорог было принято в апреле этого года. Для этих целей было выделено 50 миллионов рублей.

В текущем году, утверждает Хабиров, власти планируют отремонтировать 77 дорог к СНТ.

– В 2023-м подготовим и утвердим новый список. Работы в этом направлении очень много, не на один год. Постепенно, шаг за шагом, наведем порядок, – написал глава республики.