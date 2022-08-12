В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО на Украине капитаном Рамилем Хафизовым

Фото: Администрация Аургазинского района

7 августа в Аургазинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Рамилем Хафизовым. Об этом рассказали корреспонденты издания «Аургазета».

Хафизов родился 12 июня 1986 года. В 2003-ем он окончил Ишлинскую общеобразовательную школу, а затем он поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. После учебы служил в Северо-Кавказском и в Южном военных округах на постах начальника и командира зенитного ракетного расчета. С апреля по июнь текущего года он принимал участие в СВО на Украине.

Напомним, вчера, 10 августа, в Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Рамилем Нигматуллиным. Военный был родом из Дуванского района.