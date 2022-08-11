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Общество11 августа 2022 13:00

В Уфе жители 39 домов остались без воды

Все произошло из-за возникших утечек
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе жители 39 домов остались без воды. Об этом сообщило предприятие «Уфаводоканал».

На перекрестке улиц Султанова и Лесопильная произошла утечка из колодца. Сотрудникам компании прищлось отключить водопровод, и без воды остались дом Султанова, 33 и Лесопильная, 29б.

На Авроре, 11/1в случилась утечка из земли. Из организованного ремонта без водоснабжения на Авроре остались дома №11, 11/1а, 11/1б, 11/1в и 11/2.

Сообщается также, об утечке на пересечении Баумана и Трактовая. Воды из-за ремонта лишились жители улицы Трактовая в домах под номерами 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 139, 141, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157а, 157, 159, 161, 161б, 163, 165, 167, 171, 177, 179, 179а, 179/2, 181, 183.