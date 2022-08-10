В Уфе Восточный выезд завершили на более чем 50%

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В Уфе Восточный выезд завершили на более чем наполовину. Об этом рассказала пресс-служба правительства Башкирии.

Строительство объекта, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Булушева, идет в соответствии с графиком. Уже сейчас на 50% завершены постоянные конструкции тоннеля, также на 75% готовы подпорные стены.

Над строительством выезда трудится более 2 200 специалистов, также задействовано 214 единиц строительной техники и специального оборудования.

Восточный выезд будет представлять из себя скоростную трассу, которая соединит ороги М-5 и М-7. Валсти считают, что объект улучшит транспортную инфраструктуру Уфы и разгрузит основные транспортные артерии города. Выезд планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.