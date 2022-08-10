Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 10:26

В Башкирии в ДТП погибла женщина, ее 11-летний сын в больнице

Инцидент случился на дороге Бирск-Тастуба-Сатка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 10 августа, в Караидельском районе Башкирии произошла авария, в которой погибла женщина и пострадал несовершеннолетний.

ДТП случилось на дороге Бирск-Тастуба-Сатка. 37-летняя жительница Уфы за рулем Mazda Demio, как предполагается, не смогла справиться с управлением, вследствие чего машина улетела в кювет и перевернулась вверх дном.

Водитель получила тяжелейшие травмы, она скончалась прямо на месте аварии. 11-летний сын погибшей получил различные увечья, его госпитализировали.

В настоящее на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют все обстоятельства случившегося.