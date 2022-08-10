В Башкирии в ДТП погибла женщина, ее 11-летний сын в больнице

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 10 августа, в Караидельском районе Башкирии произошла авария, в которой погибла женщина и пострадал несовершеннолетний.

ДТП случилось на дороге Бирск-Тастуба-Сатка. 37-летняя жительница Уфы за рулем Mazda Demio, как предполагается, не смогла справиться с управлением, вследствие чего машина улетела в кювет и перевернулась вверх дном.

Водитель получила тяжелейшие травмы, она скончалась прямо на месте аварии. 11-летний сын погибшей получил различные увечья, его госпитализировали.

В настоящее на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют все обстоятельства случившегося.