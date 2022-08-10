В Башкирии женщина ударила ножом любовника за то, что он мешал ей готовить

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии женщина ударила ножом мужчину за то, что тот мешал ей готовить. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МВД по республике.

Как выяснили правоохранители, 28-летний мужчина провел ночь с 20-летней знакомой у нее дома. На следующий день парень вновь пришел к ней в гости. Он, по словам девушки, стал мешать ей готовить, и та ударила его ножом в грудь.

Потерпевший сел в кресло, а девушка вызвала скорую. Перед приездом правоохранителей девушка пыталась отмыть нож и комнату от крови. Сообщается, что в момент задержания она была пьяна.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая девушка в настоящее время находится под подпиской о невыезде.