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Экономика10 августа 2022 6:54

В Башкирии форум пчеловодов «Апимир» перенесли на следующий год

Такое решение приняли совместно региональные и федеральные власти
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Пчеловоды со всего мира должны были собраться в Уфе

Пчеловоды со всего мира должны были собраться в Уфе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящей осенью в Башкирии должен был состояться международный форум пчеловодов «Апимир». Однако организаторы мероприятия приняли решение перенести его ровно на год – форум пройдет в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как пояснили в уфимском Белом доме, о переносе масштабного форума договорились в ходе переговоров региональных чиновников и Минсельхоза России. Новые даты его проведения – 7-10 сентября 2023 года. Напомним, форум «Апимир» должен был пройти в рамках Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия», запланированного на осень 2022 года и отмененного решением федерацией пчеловодческих ассоциаций.