В Башкирии в ДТП с ВАЗ-2115 разбился мотоциклист без прав

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 10 августа, в башкирском городе Стерлитамак произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. О подробностях и последствиях ДТП рассказал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Инцидент случился на проспекте Ленина. Мотоцикл Kawasaki под управлением 31-летнгео мужчины столкнулся со встречным ВАЗ-2115. Вследствие произошедшего водитель двухколесного транспорта получил различные увечья, его госпитализировали.

Как выяснилось позднее, мотоцикл не был зарегистрирован в необходимом порядке, а сам водитель не имел для управления им нужной категории прав.

В настоящее по факту случившейся аварии ведется разбирательство.