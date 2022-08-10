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Происшествия10 августа 2022 4:59

В Башкирии в ДТП с ВАЗ-2115 разбился мотоциклист без прав

Авария случилась в Стерлитамаке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 10 августа, в башкирском городе Стерлитамак произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. О подробностях и последствиях ДТП рассказал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Инцидент случился на проспекте Ленина. Мотоцикл Kawasaki под управлением 31-летнгео мужчины столкнулся со встречным ВАЗ-2115. Вследствие произошедшего водитель двухколесного транспорта получил различные увечья, его госпитализировали.

Как выяснилось позднее, мотоцикл не был зарегистрирован в необходимом порядке, а сам водитель не имел для управления им нужной категории прав.

В настоящее по факту случившейся аварии ведется разбирательство.