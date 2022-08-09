Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 13:00

Под Уфой полицейский за рулем Chevrolet Niva сбил подростка и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел в селе Нагаево
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В селе под Уфой полицейский сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Сообщается, что водитель «Chevrolet Niva» во время движения по обочине в селе Нагаево наехал на 15-летнего мальчика, а затем скрылся с места аварии. Подросток получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Правоохранителями было установлено, что водитель «Нивы» – сотрудник полиции.

Региональный следственный комитет сообщил, что ведомство ходатайствует о передаче материалов по факту случившегося из органов внутренних дел в следственный отдел.