Под Уфой полицейский за рулем Chevrolet Niva сбил подростка и скрылся с места ДТП

Фото: Рустем АХУНОВ

В селе под Уфой полицейский сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Сообщается, что водитель «Chevrolet Niva» во время движения по обочине в селе Нагаево наехал на 15-летнего мальчика, а затем скрылся с места аварии. Подросток получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Правоохранителями было установлено, что водитель «Нивы» – сотрудник полиции.

Региональный следственный комитет сообщил, что ведомство ходатайствует о передаче материалов по факту случившегося из органов внутренних дел в следственный отдел.