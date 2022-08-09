Мэрия города в Башкирии оправдалась за некачественный асфальт

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Мэрия башкирского города Нефтекамск оправдалась за некачественный асфальт. В социальных сетях граждане обвинили власти в том, что полотно было уложено на голую землю.

– Возле новой школы асфальт прямо на землю положили. До первых дождей», – местный житель.

Однако в администрации муниципалитета опровергли данное утверждение. Чиновник заявляют, что работы были проведены в соответствии с необходимыми нормами.

«Там проходила разработка грунта. Дальше сделали планировку, уплотнили землю катком, нанесли устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песочно-гравийного слоя, а затем – асфальт. Запланирована установка бортовых камней, помимо этого, там будет парковка. Ожидается укрепление обочин песко-гравийной смесью. На голую землю не кладут, но и не предполагается, что там будут ездить крупногабаритные автомобили, это только тротуар», – сообщили корреспондентам «ГорОбзор.ру» чиновники.