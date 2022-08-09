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Происшествия9 августа 2022 9:20

В Башкирии в реке обнаружили труп 48-летнего мужчины

Происшествие случилось возле деревни Танып
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Калтасинском районе Башкирии в реке был обнаружен труп мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Тело 47-летнего погибшего было найдено в реке Таным возле деревни Барьязы. Труп обнаружил очевидец, он же, как сообщается, его вытащил и передал сотрудниками полиции. Личность и причины смерти пострадавшего не уточняются.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, похожий случай произошел в вчера, 8 августа. В городском пруду в Учалах утонул мужчина. Он нарушил требования о том, что купаться нельзя, залез в водоем и утонул.