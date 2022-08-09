В Уфе возбудили уголовное дело о махинации с закупкой пиксельной елки

В Уфе возбудили уголовное дело о мошенничестве с закупкой пиксельной елки. О преступлении рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии правоохранителей, в ноябре 2019 года госучреждение «Хозяйственное управление» заключило с компанией «Клирлайт Рус» контракт на изготовление пиксельной елки на сумму 115 миллионов рублей как с единственным поставщиком. Следователи установили, что договор был заключен с нарушением конкурсных процедур, а сама стоимость была завышена на 24 миллиона.

Таким образом, бюджету Башкирии был причинен ущерб на те самые 24 миллиона рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Сейчас следователи устанавливают все детали и обстоятельства случившегося преступления.