В Башкирии пьяный водитель без прав сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера утром, 8 августа, в башкирском городе Нефтекамск пьяный водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. О происшествии рассказал глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

ЧП случилось на улице Дорожная. 22-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 сбил 80-летнюю женщину, которая, как сообщается, переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка в результате ДТП получила серьезные травмы.

Водитель «двенадцатой» скрылся с места аварии, однако сотрудникам дорожной полиции все же удалось его задержать. Примечательно, у молодого человека не было при себе прав, и еще он был пьян. Результат освидетельствования выявил 1,014 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту случившегося ДТП правоохранители в настоящее время ведут разбирательство.