Виктория Бурдина стала главой администрации Бирска

Горожане пожелали успехов Виктории Будиной, они возлагают на нее большие надежды.

Сегодня, 8 августа, на 14-м заседании Совета Бирским горсоветом было принято решение, что главой администрации Бирска станет Виктория Бурдина. С 9 августа она вступит в должность.

Последние четыре года Бурдина руководила бирским МКУ «Управление благоустройства» и с 22 июля текущего года исполняла обязанности мэра после увольнения предыдущего главы администрации Николая Баранова.

Администрация Бирска сообщила новость жителям также в соцсетях – горожане пожелали успехов Виктории Бурдиной, они возлагают на нее большие надежды.