В Уфе пара любовников предстанет перед судом за убийство, разбой, поджег и хранение наркотиков

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В Уфе пара любовников предстанет перед судом за убийство, разбой, поджег и торговлю наркотиками. 35-летний мужчина и 32-летняя женщина они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями за убийство, сопряженное с разбоем, за кражу, за разбой, за поджог и за хранение наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

В сентябре прошлого года в Октябрьском районе Уфы в собственной квартире был обнаружен убитым 55-летний мужчина. Следователи установили, за несколько дней до этого к потерпевшему пришла в гости обвиняемая. У них случилось небольшое застолье, после которого пожилой мужчина уснул.

– Злоумышленница впустила в квартиру своего сообщника, которому она предложила убить хозяина квартиры, чтобы не оставлять свидетелей. Мужчина, согласившись, нанес несколько ударов гантелей по голове потерпевшему, а также ударил его ножом в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте, –

Преступники украли из квартиры деньги и различные ценности на суммы в 215 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы содеянного они устроили пожар, который, к счастью, не разгорелся.

Во время осмотра квартиры обвиняемых правоохранители обнаружили не только похищенные предметы, но и наркотики. Примечательно, что преступники сначала сознались в содеянном, однако потом уже в окончательно предъявленном обвинении вину признавать отказались.

– Также фигуранты совершили кражи в квартирах у двух женщин, похитив ценности, а также сняв денежные средства со счета одной из потерпевших, причинив общий материальный ущерб на сумму 65 тысяч рублей, – также рассказали сотрудники СК Башкирии.

Сообщается, что уже скоро уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения про существу.