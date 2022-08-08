Названа дорога в Башкирии, на которую чаще всего жалуются жители республики

Фото: Управление главы Башкирии по социальным коммуникациям

Названа дорога Башкирии, на которую чаще всего жалуются жители республики. О ней главе Башкирии Радию Хабирову в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой рассказали сообщила начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Больше всего обращений было по дороге Сибай – Акъяр. Сейчас полного капитального ремонта этой дороги не предполагается, но один из этапов планируется завершить до конца августа. Проблема из недели в неделю прямо фонящая, – сообщила чиновник в своем докладе.

По данным Прочаковской, за минувшую неделю властям от граждан поступило 1025 жалоб на состояние региональных дорог. К слову, неделей ранее обращений было меньше – 764.