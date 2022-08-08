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Общество8 августа 2022 6:43

В Башкирии в ДТП с участием двух грузовиков пострадал житель Ленинградской области

Инцидент случился на трассе Самара-Уфа-Челябинск
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 7 августа, в Башкирии в ДТП с участием двух грузовиков пострадал житель мужчина. Подробности происшествия рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 1526 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Здесь столкнулись два грузовика, газель и легковушка. 40-летний водитель «Scania», который оказался жителем Ленинградской области, получил в результате ДТП увечья.

По мнению главы республиканского ГИБДД причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. В настоящее время по факту случившегося правоохранитель ведут разбирательство.