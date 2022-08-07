Знаменитый уфимский кинотеатр постигла необычная участь

Фото: Надежда Валитова

Наверное, многие уфимцы помнят кинотеатр «Смена», что располагался на улице Российской, 37. Раньше тут крутили фильмы, а по выходным устраивались рок-вечеринки. Однако с приходом в Уфу больших экранов, «Смена» стала пустовать, а потом и вовсе закрылась.

И вот совсем недавно бывший кинотеатр вновь распахнул свои двери – правда, теперь это кондитерская. Новые владельцы решили не мудрить с названием и немного переиграли его – теперь заведение называется «Смена вкуса». Новая кондитерская отличается сложным, но оригинальным дизайном. Особенно уфимцам приглянулась сказочная лестница, хоть и без привычных перил.

- Нет больше старенького и уютного кинотеатра Смена, куда мы ходили с девчонками на Ким Ки Дука. Зато появилась новая кондитерская, с ремонтом и интересным дизайном. И сложным входом, да, - ностальгирует уфимка Надежда Валитова.