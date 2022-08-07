Может проявлять словесную агрессию: в Башкирии разыскивают мужчину с потерей памяти

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В Башкирии разыскивают 75-летнего Владимира Татаренко, страдающего провалами в памяти. 5 августа мужчина вышел из дома в деревне Шестопаловка Давлекановского района, но обратно так и не вернулся. По данным родных и волонтеров, пожилой мужчина страдает деменцией, поэтому может сторонится общения с незнакомыми людьми, а при разговоре может проявлять словесную агрессию.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, лобное облысение.

Был одет: синяя спортивная олимпийка, серая майка, черные шорты, черные сланцы.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры и полицейские. По предварительным данным, мужчина может направляться в сторону поселков Ленинский и Ивановка или находиться на территории соседних районов.

Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Татаренко, просьба сообщить по номерам 8(917)048-35-64 или 02.