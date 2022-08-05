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Общество5 августа 2022 14:29

В Уфе на новой набережной состоится бесплатный показ кино

Посетителям будет представлен фильм «Семья года»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на набережной в створе реки Белой состоится бесплатный показ кино. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Киносеанс на свежем воздухе пройдет 11 августа в 21:30 в амфитеатре под памятником Салавату Юлаеву. Посетителям будет представлен комедийный роуд-муви башкирского режиссера Айнура Аскарова «Семья года».

Фильм снимали в Абзелиловском и Белорецком районах Башкирии. Сюжет киноленты рассказывает о семье Рахматуллиных, которая отправилась на конкурс «Семья года», чтобы выиграть пять миллионов рублей.