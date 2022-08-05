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Происшествия5 августа 2022 16:53

В Уфе при столкновении лоб в лоб пострадали водители Chery A13 и Daewoo Nexia

ДТП случилось в Черниковке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера поздно вечером, в Уфе при столкновении Chery A13 и Daewoo Nexia пострадали оба водителя. Подробности инцидента рассказали сотрудники городской Госавтоинспекции.

Сообщается, что водитель «Чери» следовал по улице Первомайской, но при повороте на Черниковскую столкнулся со встречной «Нексией».

В результате произошедшего оба водителя получили различные увечья, они были доставлены медицинское учреждение, а затем после оказания помощи их отпустили домой.

По факту произошедшего в настоящее время ведется административное расследование.